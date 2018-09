Journal de Campagne: rififi autour de l'affichage électoral à Verviers

À 5 semaines des élections communales, la campagne s’accélère, les partis finalisent leurs listes (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait). Les affiches ont fleuri sur les façades.

Et justement, à propos des affiches, c'est déjà la guerre à Verviers. Des élus socialistes et libéraux se sont crêpés le chignon ce week-end, par réseaux sociaux interposés. Les premiers reprochent aux seconds d'avoir surcollés leurs affiches. Les libéraux ont juré que ce n'était pas eux. Les commentaires en tout cas ont été nombreux et n'ont pas vraiment fait décoller la campagne.

Une campagne qui se fera sans Vincent Leidgens. Il était 33ème sur la liste MR mais il a décidé de se retirer. Mais selon lui, cela n'a rien à voir avec ses récentes déclarations sur le projet de centre commercial City Mall. Il avait estimé qu'il fallait le mettre à la poubelle.

Autre petit couac, cette fois au sein de la liste Nouveau Verviers, la nouvelle formation fondée par l'ex-MR Guillaume Voisin. Cédric Evers ne sera finalement pas candidat, car il vient de s'en rendre compte: il n'est toujours pas domicilié à Verviers.

A Chaudfontaine, place forte libérale, la droite suscite des vocations puisque DéFI a également déposé une liste. Pas de quoi faire paniquer les troupes de Daniel Bacquelaine, qui disposent d’une très confortable majorité absolue et qui, en plus, vont présenter une liste commune avec le cdH.

A Liège, 4 jeunes socialistes, Vincent Bonhomme, Louis Dehaybe, Caroline Heylen et Jérôme Offerman, sont aussi montés au front ce weekend, avec des projets qui détonnent. Ce quatuor propose notamment la semaine de 4 jours, et la mise en place d’un projet pilote de "cannabis social club", mais liée à une tolérance zéro pour les drogues dures.

A Liège, toujours, RCF, la radio catholique, a publié un sondage sur les intentions de vote dans la Cité ardente. Un échantillon de 438 personnes interrogées entre le 26 juin et le 7 août, une marge d'erreur de 4%. Ce sondage donne un PS qui reste le premier parti avec une baisse de 3 sièges. Moins 1 siège pour le MR et pour le cdH. Vert Ardent et le PTB tirent leur épingle du jeu: + 3 sièges. La majorité actuelle PS-cdH tient toujours ... mais à un fil. Rappelons toutefois qu'il ne s'agit que d'un sondage.

A Aywaille, enfin, c'était dans l'air, c'est désormais confirmé: Vanessa Matz renonce à se présenter au scrutin d'octobre. L'actuelle députée fédérale et conseillère communale cdH souffre d'une maladie rare et très invalidante. En raison de son état de santé, Vanessa Matz l'a confirmé: elle renonce à se présenter.