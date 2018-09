Journal de campagne: 450 propositions pour le PS liégeois

À 5 semaines des élections communales, la campagne s’accélère, les partis finalisent leurs listes et présentent leur programme. A Liège, le PS lance pas moins 450 propositions.

Parmi ces propositions, en voici 4: instaurer une prime communale annuelle en faveur des familles monoparentales, augmenter de 15% le nombre de places publiques en crèche, fermer les parcs à partir d'une certaine heure, et introduire la candidat de Liège au titre de Capitale de la Culture en 2030. Après avoir été bloqué par Mons en 2015, battu par Astana pour l'organisation de expo internationale de 2017, Liège, le PS du moins, n'en démord pas: il veut accueillir une manifestation d'envergure en Cité ardente.

E-change: dix engagements pour plus d'éthique en politique

Dix engagements pour plus d'éthique en politique, c'est la proposition du groupe E-change. E-change, c'est un groupe composé de citoyens mais aussi de quelques politiques et personnalités du monde économique, comme le bourgmestre écolo d'Amay Jean-Michel Javaux ou encore le patron du Standard Bruno Venanzi.

Ses membres demandent aux candidats aux prochaines communales de s'engager pour plus de transparence et d’honnêteté en politique. Pour l'instant, en Province de Liège, quelque 40 candidats ont signé cette charte, toutes tendances politiques confondues. A Liège, on peut citer Diana Nikolik pour le MR, Caroline Saal pour la liste Vert Ardent, ou Marina Libertiaux pour le PS.

A Verviers, on peut noter la signature du libéral Maxime Degey. A Huy, Rodrigue Demeuse pour Écolo. La liste complète des candidats et les 10 engagements peuvent être consultés sur le site www.echange.be