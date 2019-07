La 25e édition des Francofolies de Spa débute ce jeudi

Le festival spadois, qui se déroulera du 18 au 21 juillet prochains, fête ses 25 ans avec une affiche éclectique et très bien balancée entre la nouvelle génération, déjà affirmée (Angèle, Clara Luciani, Jeanne Added, Feu Chatterton, Ofenbach, Alex Germys, The Magician) et les immuables têtes d'affiche (Patrick Bruel, Zazie, Orelsan, Lefa, Camelia Jordana, Zaz).

En dehors des têtes d'affiches, c'est aussi une vitrine pour les jeunes talents grâce au Franc'Off. "Le Franc'Off c'est un concours qui est là pour mettre en avant les artistes belges. Le but c'est d'essayer de trouver ces artistes révélation qui sont peut être les futures stars de demain. Il y a toujours 9 groupes belges. 3 artistes par jour et puis le dimanche, la journée est réservée aux trois lauréats qui reviendront jouer", explique Hugues Debatty, le coordinateur du Francoff.

Les mesures de sécurité prises depuis les attentats de Nice, en 2016, sont reconduites: le festival, désormais rassemblé sur un seul site, se déroulera sous haute surveillance policière. L'événement sera accessible en train et via les lignes du TEC, mais aussi grâce à des navettes assurées par la société Léonard au départ de 14 villes dont Bruxelles, Louvain, Mons, Charleroi, Namur, Bastogne ou encore Arlon, au prix de 12 euros l'aller-retour.

A la suite du rassemblement, en un seul lieu, du festival, le plan de mobilité local, mis en place l'an dernier, permettra de contourner le centre-ville. Quant aux spectateurs, il leur est vivement conseillé de stationner leur véhicule le long de l'avenue Reine Astrid et de Balmoral, et d'utiliser les navettes gratuites les amenant au centre-ville. L'application Waze permettra également aux Francofous de faciliter le parking, la place de l'Hôtel de Ville étant réservée aux Spadois. L'an dernier, quelque 140.000 personnes avaient rallié la perle des Ardennes durant les quatre jours du festival.