Jogging et forte chaleur: la prudence est de mise

Si vous êtes sportif, il vaut mieux bien s'hydrater en cette période de canicule. Mais par mesure de prudence, ne faudrait-il pas tout simplement éviter toute activité sportive? Et par exemple renoncer temporairement à pratiquer le jogging? Pas forcément. Mais sous la canicule, il faut en tous cas être prudent et conscient de ses limites.

Des accidents liés à la chaleur et qui se sont mal terminés, Jean-Luc Tasset en a connus. Il tient un magasin d'équipements pour joggeurs à Rocourt. Il invite à une extrême prudence: "Surtout pour le commun des joggeurs. Mieux vaut courir si on sait tôt le matin, lorsqu'il fait encore un peu frais. Éviter les grosses chaleurs entre midi et 16 heures. Éventuellement courir le soir. Surtout bien s'hydrater. Et chez le commun des joggeurs, bien courir en endurance de base, ne pas aller trop dans l'intensité sous les fortes chaleurs". L'important, c'est de connaître ses limites: "J'en reviens toujours au commun des joggeurs, mais c'est souvent ceux-là qui connaissent moins leurs limites. On croit toujours que ça va aller. Mais sous les fortes chaleurs, je peux vous dire que ça ne va pas toujours".

Des dispositions supplémentaires pour la Corrida des Fermes et Châteaux

L'an dernier, la Corrida des Fermes et Châteaux avait attiré plus de 700 participants à Villers-le-Temple. Malgré la canicule, sa 21ème édition aura bien lieu ce vendredi en tout début de soirée, Jean-Pierre Nesca, organisateur: "Elle aura lieu avec quelques dispositions en plus. C'est-à-dire deux points de ravitaillement supplémentaires, donc quatre points sur les 11 kilomètres, et deux points sur les six kilomètres. On y trouve de l'eau, du sucre. Sur deux points, on trouvera également du citron et des oranges. Et il y aura peut-être même deux personnes avec des tuyaux d'eau pour des arrosages éventuels".

Beaucoup se focalisent sur les 34 degrés annoncés vendredi, mais la Corrida des Fermes et Châteaux de Villers-le-Temple s'est déjà déroulée par 30 ou 31 degrés sans aucun problème.