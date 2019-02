Jobistes et travailleurs : une concurrence toujours plus malsaine

Sur le terrain, la concurrence entre employés et étudiants s’accroît. Parmi les secteurs les plus touchés, les métiers qui ne demandent aucune qualification particulière. L’Horeca, la grande distribution et le prêt-à-porter sont principalement concernés.

Le constat est clair, de plus en plus d’étudiants doivent travailler pour subvenir aux coûts de leurs études. Charline est étudiante en médecine vétérinaire: "Je n’ai pas le choix que de travailler 10 heures par semaine pour financer mes études. Mes parents ne peuvent pas assumer seuls le coût des courses, du kot, des syllabus".

"Avoir plus d’étudiants, c’est avoir plus de profits", une manager d’une grande chaîne de fast-food ne le cache pas. La démonstration est relativement simple. Pour un étudiant, un employeur verse 5,42% à l’Office National de Sécurité Sociale. Tandis que pour un travailleur, les cotisations ordinaires de sécurité sociale montent à 13,07%, soit plus du double.

Une concurrence qui fait chuter les conditions de travail

La concurrence avec les étudiants est de plus en plus malsaine pour Laetitia Desaive, permanent Jeune CSC: "Aujourd’hui, les employeurs sont parfois moins scrupuleux de demander certaines choses. L’étudiant, de peur de perdre son travail, va accepter finalement, ce qui n’est pas acceptable et ce qu’un travailleur refuserait. Mais parfois cela va encore plus loin, des travailleurs sont mis sous pression et indirectement, on leur fait comprendre que s’ils ne sont pas contents, des étudiants seraient ravis d’avoir leurs jobs".

Du côté des travailleurs, c’est à prendre ou à laisser. Dominique est employée dans un magasin discount de prêt-à-porter: " Maintenant, les étudiants travaillent en semaine, ce n’était pas le cas avant. On est de moins en moins d’employés et les propositions de CDI sont nulles. On ne pense pas à notre sécurité, on nous fait porter des charges lourdes, on nous met toujours plus de pression, de stress. Les jeunes le supportent le temps de leur contrat, nous on est là tous les jours. La plupart d’entre nous ont des prêts, des responsabilités. Nous n’avons pas d’autre choix que de faire face aux conditions qu’on nous impose”.

Il n’est plus rare que parents et enfants se retrouvent en concurrence directe sur le marché de l’emploi. Un phénomène inquiétant dans un secteur qui rencontre déjà son lot de difficultés.