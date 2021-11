"Jeu t'aime" invite les familles à venir jouer gratuitement à Chênée et Angleur pour un moment de convivialité

Claire-Anne Sevrin, la coordinatrice de Yapaka : "L’objectif de cette journée, c’est d’offrir aux familles un moment de convivialité, un moment tout à fait gratuit, où elles peuvent venir renouer avec le plaisir de jouer ensemble. On tient vraiment à remettre le jeu au cœur de la famille parce que le jeu à une place essentielle pour le développement de l’enfant. Il aide vraiment l’enfant à grandir, à découvrir le monde, à l’appréhender, à comprendre les relations entre les gens. Il aide vraiment à développer aussi bien sa motricité fine, dont il aura besoin tout au long de sa vie, mais aussi son intelligence à comprendre ce qu’est un jeu de solidarité, à empiler des cubes, etc. Donc, c’est vraiment quelque chose d’essentiel dans la vie de l’enfant. À Liège, à la demande de l’échevine Julie Fernandez, on organise des rencontres avec une attention particulière à des moments de convivialité, des moments chaleureux pour les familles qui ont été sinistrées. Il y a un lieu à Angleur et aussi un autre à Chênée".

C'est déjà la 11ème édition de cet événement organisé un peu partout en Fédération Wallonie Bruxelles. À Liège, c'est à Angleur et Chênée, au hall omnisports et au centre culturel, qu'auront lieu les activités pour permettre aux familles de sinistrés de s'y rendre facilement.

"À Angleur, on retrouve des modules de psychomotricité pour les jeunes de 3 à 6 ans, annonce Claire-Anne Sevrin, mais aussi des jeux géants en bois. On a également toute une série d’ateliers qui vont être proposés tout au long de la journée. À Chênée, c’est une annexe du centre culturel qui va accueillir les familles. Et on y retrouve des jeux de plateau et d’avantage d’ateliers créatifs et artistiques. Alors qu’à Angleur, on va avoir des ateliers avec plutôt du matériel de récupération".

L’objectif, c’est vraiment de prendre du plaisir

Cet événement vise principalement les familles sinistrées, néanmoins il reste accessibles à toutes et tous, comme le précise la coordinatrice Yapaka : "On a voulu trouver des lieux accessibles à ces familles-là dans lesquels elles ont peut-être fédéré une petite habitude à aller chercher de l’aide dans ces deux lieux. Mais évidemment, c’est ouvert à tout un chacun. C’est ça qui va être chouette, c’est de pouvoir avoir des moments chaleureux et conviviaux entre familles. Et on est là pour retrouver du plaisir autour du jeu. Il y aura des goûters à emporter pour les enfants. L’objectif, c’est vraiment de prendre du plaisir".

"Jeu t'aime", c'est dimanche de 14h à 17h et c'est gratuit.