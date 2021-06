Jetez votre cigarette par terre ou dans les caniveaux, vous aurez affaire à Augustin le mégot géant

"Ici commence la mer. Ne jetez rien" : le slogan de la campagne de sensibilisation wallonne à laquelle s’associe la ville de Liège. Et là où commence la mer, ce sont les avaloirs des caniveaux, dans lesquels on jette parfois des petits emballages ou des mégots de cigarettes. Problème : ces déchets encombrent les stations d’épuration ou sont directement déversés dans les rivières, les mers et océans, avec toute la pollution que cela engendre.

Une action de sensibilisation a été menée mardi sur le marché de Chênée. Des macarons et des tags "Ici commence la mer, ne jetez rien" ont été apposés à proximité des avaloirs. Tandis "qu’Augustin le mégot", un jeune homme déguisé en cigarette géante, distribuait des cendriers de poche. "On sensibilise au ramassage des mégots parce qu’un mégot pollue énormément, en moyenne 500 litres d’eau par mégot et qu’il lui faut 50 ans pour qu’il se décompose", chiffre-t-il.

Un mégot pollue en moyenne 500 litres d’eau par mégot.

"On fait une distribution de cendriers de poche dans lesquels on peut directement éteindre ses cigarettes afin de pouvoir aller les jeter dans une poubelle plutôt qu’au sol ou dans les avaloirs." Une campagne de sensibilisation sérieuse mais menée avec humour organisée par la Société Publique de Gestion de l’Eau et au contrat de rivière Vesdre, en collaboration avec les autorités communales.