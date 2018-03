Jemeppe: le projet de tour de 30 étages va-t-il finir par vaincre les scepticismes?

Lorsque le bourgmestre sérésien l’a présenté, plusieurs professionnels du secteur ont émis des doutes, mais voici que cette semaine, au marché international des promoteurs immobiliers, il a suscité l’intérêt de l’une ou l’autre grosse pointure de l’architecture.

C’est une conversation, parmi d’autres, au pavillon belge de ce salon de l’immobilier: le bureau de Jean Nouvel a pris des renseignements sur le dossier d’un immeuble de trente étages, à construire juste à la sortie jemeppienne de la bretelle autoroutière.

Le bureau Nouvel, c’est, entre autres, l'une des tours barcelonaises les plus emblématiques.

Le programme, ici, c’est d'implanter des logements et des bureaux, notamment pour le commissariat central de la police. C’est un marché public, et donc le choix d'un auteur de projet ne peut intervenir sans un appel d’offres en bonne et due forme. Mais la marque d’intérêt de la part d’une vedette de ce calibre apporte de la crédibilité.

Une autre grande signature de l’urbanisme a d’ailleurs été aperçue en grande discussion avec les Sérésiens, c’est Bernard Reichen qui a réalisé le plan de masse du redéploiement de la Cité du fer, et qui se verrait bien parachever son œuvre avec le complexe Gastronomia. Là également, le respect scrupuleux des procédures administratives s’impose. Mais déjà, la deuxième ville de la province se sent pousser des ailes.