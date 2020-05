Jean-Philippe Darcis fulmine contre la nouvelle taxe parking de Verviers

Le chocolatier verviétois Jean-Philippe Darcis s’insurgeait ce matin sur Facebook contre la nouvelle taxe parking de la Ville de Verviers. Il vient de la recevoir, en pleine période de confinement, et donc il s’élève contre son montant. Il faut toutefois savoir que s’il l’a reçue maintenant, ce n’est pas dû à la Ville.

" Encore un tout grand merci à la ville de VERVIERS pour cette nouvelle taxe sur le parking… 720 euros par trimestre. Y en a vraiment marre ". C’est par ces mots que le chocolatier verviétois faisait part jeudi matin de son état d’esprit face à cette taxe qu’il vient de recevoir.

Celle-ci avait été décidée il y a un an et concerne les commerces disposant de places de parking privées. Elle s’élève à 25 euros par trimestre et par emplacement au-delà de 30 places. Elle est adressée au propriétaire du terrain, à charge pour lui d’éventuellement la répercuter pour les commerçants utilisant ces places.

" Mon commerce se trouve sur le site du centre commercial Crescend’eau. C’est lui qui a reçu la taxe et il le répercute aux commerçants en fonction de la superficie commerciale occupée par chacun. Dans mon cas, cela fait 720 euros par trimestre. Là je viens de recevoir la facture pour les deux derniers trimestres de 2019. Les autres suivront au fur et à mesure. Ça devient impossible. Il faut que les politiques se rendent compte qu’on n’arrête pas de nous ponctionner. Il y a d’ailleurs un recours qui a été déposé devant le Conseil d’Etat contre cette taxe par l’UCM et divers propriétaires, dont Crescend’eau ", explique-t-il.

" On met des parkings à disposition des clients et on est encore taxé dessus. On est taxé pour les terrasses, les enseignes, les poubelles, le précompte immobilier, etc. L’indépendant d’aujourd’hui subit aussi toujours plus de taxes, de réglementations, de coût de personnel. On n’en peut plus ", regrette le commerçant, actuellement sous procédure de réorganisation judiciaire.

Du côté de la Ville de Verviers, l’échevin des Finances Alexandre Loffet rappelle que si cette facture est arrivée maintenant, ce n’est pas à l’initiative de la Ville mais du propriétaire du terrain. Il rappelle aussi que diverses mesures ont été prises pour aider les indépendants suite à la crise du coronavirus : " Nous avons suspendu ou reporté l’enrôlement de plusieurs taxes qui touchent les commerçants, pour l’exercice 2020. Il s’agit notamment de celles sur les enseignes, sur la force motrice ou sur les terrasses. Certaines feront l’objet d’une exonération pour les mois de fermeture. Par contre, celle sur les parkings n’a pas pu être modifiée parce qu’elle fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat et donc ce recours gèle une éventuelle modification de celle-ci ", détaille-t-il tout en taclant au passage les auteurs du recours.