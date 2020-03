Jean-Michel Javaux est sorti de l'hôpital

Jean-Michel Javaux a indiqué mercredi sur son compte Facebook avoir pu quitter l'unité Covid-19 du CHR de Huy. Hospitalisé depuis dimanche et testé positif au Covid-19 lundi, le bourgmestre d'Amay est rentré à son domicile.

Il a tenu à remercier les personnes pour les messages de soutien reçus: "Croyez-moi, ces messages réchauffent le cœur quand on est en isolement physique et même si c'est difficile parfois d'y répondre quand on est dans le cake, ils sont très importants pour le moral. J'ai pu rentrer à la maison, soutenir à mon tour la famille et aider Auré (son épouse, NDLR) à se reposer et se soigner", a écrit l'ancien président d'Ecolo.

Jean-Michel Javaux a ajouté devoir rester confiné avec les membres de sa famille pour 10 jours au minimum.