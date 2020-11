Jean Galler fabrique à nouveau du chocolat, étiqueté "Chez Blanche"

Jean Galler, le fondateur de la chocolaterie Galler, refait du chocolat. Ses bâtons, tablettes, pralines, pâtes à tartiner et truffes ont fait leur apparition vendredi dans les cinq boulangeries "Chez Blanche". Jean Galler a lancé ces boulangeries après avoir définitivement quitté la chocolaterie qui porte toujours son nom. Il avait alors signé une clause de non-concurrence de deux ans. Elle est venue à échéance au début de ce mois.

Jean Galler explique : "Mon épouse et moi, il y a presque deux ans maintenant, nous avons lancé des boulangeries "Chez Blanche" mais il y a tellement de personnes qui nous disaient : "Quand referez-vous du chocolat ?". Alors on pense de plus en plus. Et finalement, une question ressort : "Peut-on apporter quelque chose de neuf ?". Parce que si c’est pour refaire la même chose qu’avant, ça n’a pas beaucoup d’intérêt. Après avoir analysé, on s’est rendu compte que, oui, il y avait plein de choses à faire."

Il se lance maintenant, parce qu’il ne pouvait donc pas le faire tout de suite après avoir quitté son ancienne entreprise. "Pendant très longtemps, nous avons essayé de racheter notre chocolaterie et puis, finalement, ça n’a pas été possible. Donc, depuis le 4 novembre 2018, nous ne sommes plus dans le chocolat. Nous avions une clause de deux ans, qui s’est terminée, ce qui nous permet de recommencer à faire du chocolat."

Avec quelles ambitions ? "De continuer à bien s’amuser. Le chocolat, c’est dans la même idée que les autres produits de "Chez Blanche", c’est-à-dire très simples, d’une grande qualité et respectueux de la planète, comme, par exemple, avec du chocolat bio.", répond Jean Galler.