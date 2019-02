Jalhay : un barrage en treillis pour empêcher les grenouilles de traverser

Dans quelques jours, les batraciens reprendront leur migration de printemps vers leurs lieux de reproduction. Un exercice annuel qui met leur vie en danger.

Les batraciens sont confrontés à un piège mortel : la traversée des routes. C'est pourquoi des bénévoles organisent des opérations de sauvetage.

A Jalhay, par exemple, depuis 13 ans des volontaires installent un barrage en treillis le long de la route du Stockay pour empêcher les batraciens de la traverser. Ils ont procédé à cette opération vendredi après-midi. "C'est un endroit qui était connu tellement s'était recouvert de grenouilles écrasées. On s'est dit qu'on devait faire quelque chose", explique un bénévole. Une autre bénévole raconte leur procédure : "On a des sceaux récolteurs. Nous venons les prendre, on les met dedans pour pouvoir les porter là-bas". L'an dernier, c'est approximativement mille grenouilles qui ont été sauvées.

Pour récupérer les grenouilles bloquées par le barrage et les aider à traverser durant les soirées pluvieuses de mars et avril, les bénévoles jalhaitois font appel aux bonnes volontés. Vous pouvez les contacter au 0499/24.83.63.