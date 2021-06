Jalhay : les élèves des écoles communales privés de cérémonie de remise de CEB

A Jalhay, lundi au conseil communal, on a parlé de remise des certificats de base. Alertée par des parents, l’opposition Choisir Ensemble s’est en effet étonnée de l’absence de petite cérémonie de remise des CEB aux élèves des écoles de l’entité. "Il est vrai que cette décision était justifiable il y a encore quelques semaines, mais aujourd’hui, alors que tout l’Horeca est ouvert, que des soirées sont organisées un peu partout pour les matches de l’euro, que des cérémonies de mariage peuvent accueillir plusieurs centaines de personnes, etc. etc. Il faut reconnaître que c’est assez surprenant", s’est étonné Jacques Chaumont en ajoutant," La remise d’un diplôme de CEB n’est certes pas un " besoin essentiel ", mais c’est assurément un moment important dans la vie des enfants !"

Dans sa réponse, l’échevin de l’enseignement, Eric Laurent, a confirmé qu’une circulaire autorisait cette remise de certificat mais pas en intérieur car le nombre est limité "et il n’y aurait eu qu’un parent possible par élève". Quant à une cérémonie en extérieur : "il faut maintenir les distances en extérieur, c’est noté dans la circulaire. Ce qui veut dire qu’on ne sait pas faire dans les écoles une remise officielle où les gens seraient à l’abri. Vous vous rendez compte de la météo maintenant (lundi soir). Le faire était prendre un risque tel qu’on a préféré terminer l’année comme ça….voilà la position qu’on a choisie. Je trouve que c’est bien pour la sécurité et pour la faisabilité de l’organisation";

Cette prudence de Sioux, Ophélie Weyenberg, maman d' d’Alexis, ne la comprend pas : "avec d’autres mamans, on trouve cela surprenant. A l’école de Jalhay, par exemple, il y a 20 enfants qui reçoivent le CEB, même avec les parents, il y a assez de place dans la cour et sous le préau. L’année a été difficile pour les enfants, la classe a été fermée, le voyage prévu supprimé, on leur a demandé beaucoup et ici, on ne pense pas aux enfants, au petit quelque chose qui aurait pu leur faire plaisir. On est très déçu".

Ce mardi matin, le soleil brillait sur Jalhay, les enfants ont reçu leur CEB en classe des mains de l’échevin et d’un représentant de l’association des parents. Bien différent d’une cérémonie où la fierté des enfants et des parents créent une réelle émotion.