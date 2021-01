Jalhay: l'épicière de Sart, l'AFSCA et la commune se réuniront à l'initiative de cette dernière

A Jalhay, une réunion aura lieu cette semaine entre Jenny, l'épicière octogénaire de Sart-lez-Spa, l'AFSCA et la commune.

La semaine dernière, Jenny Malay a rendu publics ses démêlés avec l'AFSCA et annoncé qu'elle envisageait de fermer son commerce avec quelques mois d'avance sur le terme qu'elle s'était initialement fixé, à savoir septembre 2021. Les contrôles de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ont mis en lumière plusieurs manquements dans son magasin. La situation de l'épicière a généré un vaste élan de solidarité.

La commune a, elle, voulu favoriser le dialogue entre les parties, comme l'explique Michel Fransolet, le bourgmestre de Jalhay: "Déjà jeudi, j’avais un contact avec l’AFSCA. Puis je les ai rencontrés vendredi. Et là, j’ai proposé une réunion de l’AFSCA avec Madame Malay et la commune de Jalhay pour essayer de trouver la meilleure solution. Le but de la commune n’est pas d’intervenir, c’est de faciliter le dialogue et que Madame Malay comprenne bien ce qu’on lui demande et qu’elle se mette en ordre pour le prochain contrôle de l’AFSCA. Je pense franchement que l’AFSCA a été très compréhensive parce qu’il faut quand même savoir que les premiers contrôles ont eu lieu au mois de juin, qu’il y a eu deux plaintes pour intoxication alimentaire, qu’il y a eu une autre plainte pour un œuf embryonné, puis, lors des contrôles de l’AFSCA, ils ont trouvé de la viande, du fromage ou d’autres aliments périmés, des cageots avec des légumes sur le sol, des boîtes de conserves bosselées, tout ça, ce n’est pas acceptable, il faut que tout commerce respecte la sécurité alimentaire.".