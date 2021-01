Jalhay inaugure une formule inédite pour sa 41ème Fête du Chou, coronavirus oblige

A Jalhay, on aurait dû célébrer le 16 janvier prochain la 41ème édition de la Fête du Chou dans la salle des fêtes de la Jeunesse de Jalhay, organisatrice de l'événement. Ce sera impossible cette année en raison des protocoles sanitaires. Mais qu'à cela ne tienne, à Jalhay, on n'est jamais à court d'idées: puisqu'on ne peut servir la célèbre potée au chou en faisant la fête, la Jeunesse de Jalhay s'en ira distribuer des potées sur commande avec un char qui sillonnera la commune le samedi 16 janvier. Nous avons voulu savoir comment cette formule inédite allait fonctionner.

Si tu ne vas pas au chou, le chou viendra à toi

Cette année, la chanson du chou de Jalhay, composée voici 40 ans, ne résonnera pas dans la salle des fêtes, mais pour perpétuer la tradition, la Jeunesse de Jalhay amènera les potées de chou aux habitants des villages de l’entité. Pol Donckier, président de la Jeunesse: "Nous voulions proposer un côté humoristique à cette distribution: un char sera prévu aux couleurs et au thème du chou, avec bien sûr la fameuse chanson du chou qui sera diffusée tout au long du parcours avec quatre haltes: Surister, Fouir, Charneux et Jalhay. Le chou sera distribué à des lieux et selon un horaire précis".

Une recette ancestrale

Les habitants iront donc au char chercher leurs potées ou bien des choux sur pied pour ceux qui la préparent eux-mêmes. Tommy Willot, le "traiteur de la potée officielle", devra bien sûr respecter la recette historique, avec du chou de Jalhay cultivé à Dolhain et coupé après les premières gelées: "On blanchit le chou une première fois, on le mélange avec des pommes de terre, avec le lard, et puis on fait les cuissons dans une grande poêle, et on a les saucisses et les côtes de porc qui sont grillées à part, sur un barbecue. Maintenant, on l'a un peu arrangée à notre sauce: on met plus de viande à la cuisson plutôt que de le blanchir simplement dans de l'eau, et quelques épices un peu spéciales. On utilise des produits uniquement régionaux et bio".

Ce ne sera pas la fiesta habituelle à la salle de la Jeunesse, mais l’essentiel est préservé: tout Jalhay aura quand même sa potée à la mi-janvier.

A noter qu'il est indispensable de réserver ses potées au plus tard pour ce dimanche 10 janvier par téléphone au 0472/81.43.43. Elles sont vendues au prix de 12 euros, viandes incluses.