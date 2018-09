Jalhay : faire des projets sans toucher au portefeuille du contribuable

Michel Fransolet part confiant et satisfait. " Nous avons réalisé 93% de notre programme ", aime affirmer l’actuel bourgmestre libéral quand il fait le point sur la mandature écoulée. Les 7 % restants ? Des broutilles ! Un exemple : la création d’un parcours Vita, promesse abandonnée en cours de route. " Plus dans l’ère du temps ", assure le maïeur. " Mais nous avons lancé d’autres choses comme le programme je cours pour ma forme ", s’empresse-t-il d’ajouter.

MR-IC-EJS : " En six ans, nous n’avons pas augmenté les taxes "

Si Michel Fransolet ne devait présenter qu’un seul argument pour convaincre l’électeur, ce serait sans doute sa faculté à ne pas trop solliciter le contribuable. " En 6 ans, nous n’avons pas augmenté les taxes ", se félicite-t-il. A Jalhay, l’impôt additionnel sur les personnes physiques est en effet de 6%. L’un des plus bas de Wallonie. En Province de Liège, seules les communes de Saint-Vith, Bütgenbach et Amel affichent un impôt aussi faible.

Alors quand tout est déjà fait que reste-t-il à faire ? " Nous avons encore un réel problème d’égouttage ", concède le bourgmestre. Autre problématique, chère aux libéraux : le prix des terrains constructibles, trop élevé. " Il faut trouver des solutions pour retenir les jeunes dans la commune ".

Choisir Ensemble : à la pêche aux subsides

Le logement des jeunes, préoccupation partagée par l’opposition, Choisir Ensemble, qui occupe aujourd’hui sept sièges de conseillers.

Favoriser le logement intergénérationnel ou la construction d’habitations privées sur des terrains communaux, sont quelques-unes des idées avancées pour faciliter l’accès au logement des jeunes. La liste est menée par Christian Vanden Bulck, mais c’est Vincent Swartenbrouckx, qui la pousse, qui répond à nos questions. Chez Choisir Ensemble on ne veut pas s’embarrasser du protocole. Au menu des priorités : les jeunes, le sport et les aînés. Selon Vincent Swartenbrouckx, les Jalhaytois sont trop nombreux à quitter leur commune : les jeunes partent à cause des prix de l’immobilier et les plus âgés sont parfois contraints de partir car " il n’y a pas de maison de repos publique dans la commune ".

Quelques promesses : la création d’un hall omnisport et d’un home lié au CPAS… le tout sans toucher à la fiscalité ! Investir sans augmenter les contributions, Vincent Swartenbrouckx voit une solution à cette équation délicate : " il faut obtenir un maximum de subsides pour ne pas grever le budget communal ", avance-t-il.

Oser : un programme participatif

Pour la troisième liste dans la course, cette question de la fiscalité est tout aussi taboue.

" Sans augmentation de la fiscalité il ne peut pas y avoir de nouveaux projets ", concède toutefois André Belboom, tête de liste Ecolo de la liste Oser. Mais il précise bien vite : " à l’heure actuelle on n’est pas pour une hausse de la fiscalité, mais si on fait des projets on en discutera ".

Chez Oser, la logique de participation citoyenne va loin : " on y va presque sans programme ", ose André Belboom. " On ira à la rencontre des citoyens pour le définir ensemble ".

Jalhay-Sart-Demain : l'espoir de grappiller quelques sièges

La liste Jalhay-Sart-Demain, déjà candidate en 2012 n’a pas dit son dernier mot. Ses membres, avec à leur tête Serge Grilli, persévèrent et espèrent bien décrocher quelques sièges cette fois-ci.

Eux-aussi revendiquent le titre de liste citoyenne. D’ailleurs, ils n’en démordent pas : la seule vraie liste citoyenne c’est la leur, les autres sont noyautées par les partis.

Leurs priorités : la création d’une zone économique et d’un hall omnisport.

Côté éducation, il faudrait demander la création d’une école secondaire de premier cycle sur le territoire de la commune et favoriser l’apprentissage d’une deuxième langue dès le plus jeune âge.

Enfin, les membres de Jalhay-Sart-Demain comptent bien mettre en place un système de navette de bus pour relier les différentes localités de la commune.