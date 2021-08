Jalhay: des bénévoles à pied d'oeuvre en forêt pour dégager les zones inondées

On les appelle les bénévoles du lundi. Depuis 25 ans, un groupe de passionnés entretient les chemins de balade à Jalhay. Et depuis les inondations, il y a de nombreux ponts à réparer: "Ici, le pont était encombré de débris divers, principalement de bois" explique Patrick Buretier, l'un des bénévoles. "En dégageant le pont, notamment une grosse branche qui était calée en-dessous du pont, il s'est fendu sur un bon mètre, ce qui veut dire que tout est à remplacer. Le problème, c'est qu'il y a énormément de ponts qui ont été démolis ou déplacés, ça dépend un peu des endroits. L'équipe travaille deux jours par semaine en général, ce qui veut dire qu'il y a déjà quelques ponts qui sont remis en place".

Suite aux inondations du mois de juillet, de nombreux ponts ont été abimés et des sentiers de promenade ont quasi disparu de la carte. A Jalhay, des amoureux de la nature dégagent les débris. Ils sont pensionnés et cela fait des années qu'ils font ce travail. Mais avec les inondations, il y a encore plus à faire.

Avant, le groupe se retrouvait uniquement le lundi, mais depuis bientôt un mois et demi, les bénévoles sont aussi sur le pont une deuxième journée par semaine. Il faut dire que sur la Hoëgne, il leur reste une dizaine de ponts à réparer. Ely fransolet: "En temps normal, il y a déjà des arbres à évacuer le long des promenades, il y a des planches à remplacer sur les passerelles, il y a des mains courantes à remplacer, mais ici évidemment, avec les inondations, on en a pour des années de travail, il y a des dégâts partout. Tout le matériel est fourni par l'administration communale de Jalhay. Elle nous a payés des tronçonneuses, des débroussailleuses, des marteaux, des clous, et toutes les poutres et les planches dont nous avons besoin pour réaliser les différents travaux le long des rivières".

Des bénévoles pour la plupart amateurs

Ces bénévoles, devenus une famille au fil du temps, ne sont pas forcément d'anciens professionnels. Pierre par exemple était boucher. En entretenant les sentiers et ponts de Jalhay, il a le sentiment de faire une bonne action. "Tout me plait bien, le petit verre après aussi" plaisante Pierre Thonard. "Sérieusement, tout me plait bien parce que c'est la nature, on remet tout en état, c'est agréable. On se fait plaisir, et on fait plaisir aux autres qui peuvent se promener sur la Hoëgne et sur les autres affluents".

Les bénévoles se retrouveront à nouveau vendredi et ne disent jamais non à un petit coup de main supplémentaire. Ici, toute personne qui souhaite aider est à la bienvenue.