Jalhay, commune pédestre "3 baskets" grâce notamment à son groupe de bénévoles

En province de Liège, Jalhay est la commune la plus pédestre. Elle figure parmi le top 5 des communes wallonnes qui ont le mieux développé la mobilité sur leur réseau de petites voiries publiques. Elle a obtenu pour la seconde fois, la distinction " trois baskets" qui en compte quatre maximum, un label rare. En effet, seules trois communes wallonnes peuvent afficher "quatre baskets": Nassogne, Viroinval et Walcourt. En Wallonie, une cinquantaine de communes possèdent le label "commune pédestre" mis en place par l’asbl "Tous à pied". Mieux les communes valorisent leur réseau, plus elles obtiennent de "baskets". Le label est valable trois ans. Pour devenir "commune pédestre", les communes doivent répondre à une trentaine de critères comme posséder un inventaire des chemins et sentiers, consacrer un budget à la mobilité active ou avoir une commission "sentiers", par exemple.

110 kilomètres de sentiers et 50 ponts à entretenir

Les bénévoles de Jalhay en plein travail d'entretien - © Tous droits réservés

Dans la région de Verviers, la commune de Jalhay compte 270 kilomètres de petites voiries dont 110 kilomètres de sentiers de promenades balisées. Chaque semaine, une vingtaine de bénévoles participent à l’entretien des sentiers en collaboration avec la commune. Leur responsable, José Laurent toujours vert à 81 ans : "nous nous donnons rendez-vous tous les lundis à Solwaster où nous disposons d’une grange pour mettre notre matériel : tronçonneuses, pelles, pioches, marteaux, les bois pour les caillebotis, pour les ponts, pour les balustrades. Les bois nous sont donnés par les Eaux et Forêts et par la commune." Les bénévoles s’occupent d’une cinquantaine de ponts en bois qu’il faut régulièrement entretenir dans la vallée de la Hoëgne et trois autres vallées de la commune. Ils s’occupent aussi du balisage et de la sauvegarde du petit patrimoine du bord des ruisseaux et des sentiers comme les croix, les puits, les fontaines…

A Jehay, l’échevine du tourisme et de l’environnement Victoria Vandeberg reconnaît le travail de ces bénévoles : "c’est notamment grâce à eux que le réseau de sentiers de promenade est accessible au public. Nous comptons bientôt obtenir notre quatrième basket pour le label commune pédestre en adaptant certains parcours aux personnes à mobilité réduite."