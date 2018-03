Jacques Chabot à nouveau candidat bourgmestre PS-IC à Waremme

La préparation des élections communales d’octobre se poursuit dans les communes et à Waremme, le PS-IC (intérêts communaux) vient de présenter sa liste. Elle sera emmenée par le député-bourgmestre sortant Jacques Chabot devant les échevins Stéphanie Kiproski, Albert Gérard et Aurélie Van Keerberghen. Une liste de 25 noms puisque Waremme passera de 23 à 25 élus en raison de son augmentation de population. Une liste qui sera fermée par Laurent Moor. Il siège actuellement dans l’opposition, en tant qu’indépendant, après avoir quitté le MR, et a donc rejoint les rangs du PS-IC.