"Jaccede Challenge" pour plus d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à Liège

En province de Liège, 43 pour cent des personnes concernées par un handicap permanent ou temporaire souhaitent plus d'accessibilité dans les lieux publics: les commerces de manière générale, le secteur HORECA et culturel. Personnes en fauteuil roulant mais aussi aveugles ou mal-voyantes, sourdes ou malentendantes, personnes âgées ou encore femmes enceintes. Ce mercredi 19 septembre la Fédération Touristique de la Province de Liège a lancé le "Jaccede Challenge", un défi qui consiste à récolter des données liées à l'accessibilité des lieux publics aux PMR. Ce défi qui se déroulera durant quinze jours est mené en partenariat avec la plateforme citoyenne française "Jaccede" née en 2006, qui propose une application mobile reprenant de manière détaillée les conditions d'accessibilité. Sur cette plateforme, 100.000 établissements français sont répertoriés. En province de Liège, on en dénombre actuellement 260, dont 200 effectués par la FTPL. Quarante collaborateurs de la Fédération Touristique de la Province de Liège sont mobilisés pour cette action concrète de sensibilisation: " Nous avons composé dix équipes" explique Laura Dohogne, responsable de projets au sein de la FTPL " la ville a été quadrillée en dix zones, et nous allons nous rendre dans les lieux publics, les restaurants, les cafés, chez les prestataires touristiques à savoir les responsables de musées, d'attractions diverses...et nous allons leur parler de l'application "Jaccede" et leur expliquer qu'il serait intéressant que l'on puisse les référencer sur cette application, c'est à dire encoder des critères spécifiques au degré d'accessibilité de leur établissement." Chaque équipe dispose d'un fauteuil roulant pour pouvoir tester en conditions réelles. "Ce n'est pas du tout une expédition punitive" précise Laura Dohogne " c'est une manière positive de rendre visible ces commerçants, ces opérateurs culturels par rapport à ce qu'ils ont à proposer en matière d'accessibilité. Est-ce qu'ils disposent d'une rampe amovible, de plots rehausseurs de pieds de table, des wc adaptés etc." Ce premier jour de challenge a permis de référencer 277 sites et de récolter 3.829 informations utiles concernant le degré d'accessibilité des différents sites et établissements. Ce challenge se poursuit jusqu'au 3 octobre. Informations: https:/services.jaccede.com/