"J'ai cru qu'il allait nous tuer": Choquée, à 11 ans, Clara finit par confier ses peurs

A Liège, le soutien psychologique s'est organisé rapidement pour prendre en charge les professeurs et les élèves choqués par la fusillade qu'ils ont vécue. Un service de première écoute a été mis en place dans les locaux d'Opendo, à proximité du lycée de Waha en collaboration avec les 4 centres PMS et l'université de Liège. Une vingtaine d'agents sociaux étaient là pour accueillir les enseignants mais aussi les élèves et leurs parents.

"Moi en tout cas, j'ai toujours une boule au ventre"

Anaïs a presque 17 ans. Elle sort de cette consultation. Une rencontre qui lui " a fait du bien ", même si elle ne se sent pas vraiment débarrassée de cette boule au ventre qui la tiraille depuis hier. La jeune fille n’a pas hésité longtemps avant de se confier. " C’est dur de tout garder pour soi, il faut en parler ", estime-t-elle. Alors elle a décidé de " vider son sac ". Aux agents sociaux qui l’ont accueillie, elle a tout dit de son stress, de son sentiment d’impuissance et d’insécurité. L’élève a aussi fait le choix d’éviter les réseaux sociaux, qui la ramènent sans cesse aux événements. Elle a peur de revenir à l'école.

En parler pour ne pas garder des angoisses

Clara a bien plus de mal à se confier. " Elle s’est renfermée ", témoigne sa mère, inquiète. Le soir des événements, à la maison, impossible de faire parler sa fille de 11 ans. Alors elle décide de l’accompagner à cette consultation, de faire appel à des professionnels. " Elle a tout vu, elle doit en parler pour ne pas garder ses angoisses pour la suite ". Et la parole s’est visiblement libérée : " j’ai cru qu’il allait nous tuer ", lâche finalement Clara.

Evitez de transférer votre état émotionnel à l'enfant et... Vivez!

Les parents sont parfois choqués eux aussi parce qu'ils se sont inquiétés pour leurs enfants. Ils viennent parfois pour se rassurer ou pour avoir quelques conseils pour parler avec leur enfant qui a vécu l'événement et se retrouve traumatisé. Jérôme Gherroucha est le directeur d'Openado: "on conseille généralement aux parents d'éviter de transférer leur état émotionnel et leurs angoisses vers l'enfant". Autre conseil: évitez la surinformation sur les réseaux sociaux et favorisez l'esprit critique. Et puis, pensez à autre chose: "prenez un moment pour manger une glace avec votre enfant. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était mais montrer que la vie continue. Suite à de tels événements, on conseille de reprendre l'école au plus vite. Prenez un moment, allez au restaurant, aller vous promenez en forêt avec vos enfants et... Vivez!"