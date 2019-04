Ivoz-Ramet: l'entreprise Segal est à vendre

A Ramioul (Ivoz-Ramet), l'usine Segal devrait prochainement changer de propriétaire. Sa maison-mère, Tata Steel, doit fusionner avec le groupe Thyssen Krupp. Mais selon les règles européennes, le futur groupe fusionné serait trop fort dans le domaine de la galvanisation. Il doit donc se séparer de deux usines. Dont Segal.

L'usine Segal est donc située à Ramioul, face à Chokier, le long de l'ancienne grand-route, juste au-dessus d'Eurogal. Tata Steel y fabrique de l'acier galvanisé. L'usine a une excellente réputation. Mais la fusion Tata-Krupp pourrait bien changer son destin. Karim Nouachi, de la FGTB: "Hier, on a eu une vidéoconférence vers 14h30 avec tous les grands boss de toute l'Europe concernant Tata Steel. Et on nous a confirmé que Segal a été proposé dans un plan à la Commission Européenne. Ils nous disent bien que ceci n'est pas définitif mais que c'est ce qui est proposé. Chacun comprend ce qu'il veut. Ne soyons pas naïfs. Il y a une fusion qui traîne maintenant depuis deux années entre Tata Steel et Thyssen Krupp et qui va regrouper 44 000 emplois. Ce n'est pas la première fois qu'on va être revendu. La dernière revente date de 2002-2003".

Segal emploie 150 personnes. Le délégué ne se montre pas pessimiste quant à l'avenir de l'usine dans un autre groupe. Une assemblée du personnel est programmée ce jeudi à 14h00.