Isolement, difficultés financières: comment les seniors traversent-ils la crise sanitaire?

Pour beaucoup de seniors, la crise actuelle est compliquée à surmonter. Surtout lorsque des difficultés financières viennent s'ajouter à l'isolement. C'est le cas des seniors qui complètent leurs pensions avec des petits boulots dans l'horeca par exemple. Car comme tout est à l’arrêt, ils ne perçoivent plus ces revenus complémentaires, qui sont pourtant vitaux pour eux.

Nous nous sommes rendus à Jemeppe, en région liégeoise, à la rencontre d'une retraitée qui s'est retrouvée en difficulté suite à la crise.

Du jour au lendemain, on ne voit plus personne. C'est déprimant

Jeanine a 75 ans. Pour compléter sa retraite, elle travaillait quelques heures par semaine dans un petit café juste en bas de chez elle. Depuis le mois de mars, et la fermeture de l'horeca, Jeanine y a perdu son emploi: "Dans le café, ce sont surtout les clients aussi, ce sont des gens qu'on voit régulièrement, on crée des amitiés. Et puis, du jour au lendemain, on ne voit plus personne. C'est vrai que ça déprime".

L'argent pour les courses, il faut bien le sortir, mais quand on ne l'a pas...

Le petit boulot de Jeanine lui permettait aussi d'arrondir ses fins de mois: "Ça me permettait de vivre un peu normalement. Depuis le confinement, tout ça est arrêté. Cette activité-là me permettait d'aller de temps en temps manger au restaurant avec des copines, de mettre un peu du beurre dans les épinards comme on dit. Parce qu'avec une petite pension, vous payez votre loyer, vous payez votre électricité, et il vous reste peu. Quand vous allez maintenant dans un grand magasin, vous en avez vite pour 50 euros. Il faut bien les sortir. Mais quand on ne les a pas... En fin de mois, vous vous dites: Qu'est-ce que je vais faire?".

J'ai pu manger correctement grâce à des colis alimentaires

En difficultés financières, Jeanine s'est résolue à faire appel à un ami responsable d'une ASBL d'aide aux plus démunis. Elle reçoit désormais des colis alimentaires: "Tout au début du confinement, il m'apportait mon repas tous les jours. Et ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas mais qu'on ne dépense pas. Et ça m'a permis de manger correctement".

Aujourd'hui, Jeanine est devenue bénévole dans cette ASBL. Une manière pour elle de rompre la solitude.