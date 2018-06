Investissement de 5 millions d'euros pour l'école polytechnique de Huy

Le premier coup de pelle du chantier du nouveau bâtiment scolaire de l'école polytechnique de Huy a été donné vendredi matin par la députée provinciale de l'Enseignement, Muriel Brodure-Willain. Les nouvelles infrastructures devraient voir le jour pour la rentrée 2020. L'investissement s'élève à 5 millions d'euros.

La province de Liège va construire de nouvelles infrastructures à l'Ecole Polytchnique de Huy. Ce nouveau bâtiment comprendra onze classes ainsi qu'un atelier de pratique professionnelle à destination des mécaniciens automobiles. Depuis quelques années la fréquentation de l'École polytechnique de Huy n'a cessé de croître, passant de 400 à 700 élèves en 5 ans.

Un nouveau bâtiment scolaire était nécessaire. Le succès et le développement de plusieurs sections tels que coiffeur, cuisinier de collectivité ou technicien d'usinage à générer de nouveaux besoins en matériel et en locaux pour pouvoir accueillir cette population toujours grandissante de l'école. Cette réorganisation permettra ainsi une meilleure approche pédagogique. Les nouvelles classes et amphithéâtres accueilleront également les futurs infirmiers formés à l'IPES paramédical et à la Haute École de la Province de Liège.