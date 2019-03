Investissement de 4,3 millions EUR chez BioWanze pour une unité de protéines végétales

L'entreprise, plus gros producteur de bioéthanol en Belgique, a bénéficié d'un investissement de 4,3 millions d'euros de la part de la société Beneo, filiale elle aussi de l'Allemand Südzucker. "Les chiffres du marché confirment que c'est la voie à suivre: les protéines de blé sont les protéines végétales qui ont été les plus utilisées dans les nouveaux lancements de substituts de viande en 2018", a souligné Christoph Boettger, membre du conseil exécutif de Beneo.

Le site de BioWanze a inauguré vendredi sa nouvelle unité de production de protéines végétales, en présence du bourgmestre de Wanze et de ministres du gouvernement wallon. L'investissement s'inscrit dans le contexte d'une baisse de la consommation de viande et d'une place grandissante des substituts à la viande.

Dans la raffinerie de BioWanze - © BRUNO FAHY - BELGA

Au niveau de la structure, les protéines de blé texturées contiennent au minimum 65% de protéines. Une ré-hydratation est nécessaire pour arriver à un mélange fibreux et spongieux, similaire à de la viande hachée concernant la masticabilité. Le goût est neutre et facile à aromatiser. Le produit final est également facile à colorer.

Le bourgmestre de Wanze, Christophe Lacroix, s'est félicité du "développement à travers une concertation ambitieuse entre la commune, les riverains et les investisseurs". Un enthousiasme partagé par le ministre wallon de l'Emploi et de l'Économie, Pierre-Yves Jeholet. Le ministre Collin, en charge de l'Agriculture, a de son côté mis en avant la plus-value donnée aux matières premières belges, comme le blé et la betterave.