Invasion de mouches à Braives: la commune cherche une solution

Des centaines de mouches envahissent littéralement plusieurs villages. Les habitants n'en peuvent plus. Nous nous sommes rendus à Braives, où la commune a décidé de prendre les devants et trouver l'origine de cette invasion.

Dans le village d'Avennes, il y a encore de nombreuses mouches dans les habitations. Olivier Brants, un habitant, est désespéré: "On est à la campagne, on veut manger dehors, on ne sait pas. Autour de la pergola, on a dû mettre un moustiquaire pour se protéger, aussi non, on sort un plat, on sort un verre, il y a dix mouches autour et c'est pénible, très pénible". Les habitants tentent de régler le problème comme ils peuvent: "On met des pièges, des produits qu'on pulvérise sur les murs, des graines qu'on met sur les tables. On tue les mouches, on est entouré de moustiquaires pour se protéger à l'intérieur et on a des produits également à l'intérieur pour essayer qu'elles ne rentrent pas".

Eviter la viande dans le compost

La présence massive de mouches dans ce village de Hesbaye a fait l'objet de discussions au conseil communal de Braives. Un conseiller de l'opposition, Alain Durant, a réalisé une vidéo et tente de trouver des solutions. "On a pu constater sur une vingtaine de composts que certains habitants Braivois déposaient de la nourriture et notamment de la viande. La mouche est friande de ce genre de nourriture pour y pondre ses larves. La larve trouvera bien évidemment assez de nourriture pour pouvoir se développer et devenir mouche par après. C'est un geste à éviter. Donc, ce qui a été convenu lors du conseil communal du 28 octobre dernier, c'est que l'on réinforme la population sur "comment faire un bon compost" de façon à essayer d'éliminer ces nids à mouches".

Les autorités communales de Braives ont prévu un budget de 5000 euros pour faire analyser la situation. François-Hubert du Fontbaré, échevin de la commune, explique: "Nous allons établir un cahier de charges parce que c'est un marché public. Nous devrons consulter au minimum trois bureaux d'études et donc, le cahier de charges va spécifier qu'ils doivent déterminer l'origine du problème et les solutions pour que ce problème ne soit plus aussi désagréable pour les habitants".

Les habitants d'Avennes et les élus locaux sont impatients de lire les conclusions de cette mission.