Invaders Amps : des amplis haut de gamme pour guitares et basses made in Huy

Le saviez-vous ? Un artisan de Huy conçoit et fabrique des amplis pour guitares et basses haut de gamme.

Il s’appelle François Deschamps. Il est ingénieur du son de formation. En 2014, il a fondé Invaders Amplification. Il a d’abord réparé mais aussi customisé des amplis avant de lancer, il y a deux ans, sa propre gamme : les Invaders Amps. Aujourd’hui, il propose huit modèles de ces amplis haut de gamme.

Pourquoi a-t-il lancé sa propre marque ? "Ici, on a vraiment réparé beaucoup d’amplis. J’ai pu analyser beaucoup de marques d’amplis et je me suis dit qu’on pourrait vraiment faire des amplis de meilleure qualité, surtout au niveau des fréquences, de la dynamique, et surtout pour un prix à peu près similaire par rapport à d’autres marques qui fabriquent ça dans les pays asiatiques. On voulait vraiment proposer un ampli de qualité fait en Belgique avec toujours des pièces de qualité.", répond François Deschamps.

Des amplis personnalisables à souhait

Il poursuit : "Ce qui fait vraiment notre force, c’est la personnalisation. Nous proposons une gamme d’amplis assez standards mais qui est tout à fait personnalisable, au niveau esthétisme, que ce soit le recouvrement du caisson, des petits logos sur la face plate, là où se trouvent les boutons de réglage, et même au niveau du son : on peut régler beaucoup de paramètres pour arriver au son, au millimètre près, que le musicien veut. Tous les amplis de notre gamme peuvent vraiment couvrir toutes les sortes de musiques. Maintenant, je pense qu’un musicien débutant n’est pas forcément notre clientèle parce que ce sont plutôt des amplis assez haut de gamme."

"On fonctionne sur des tubes audio pour produire le son de sortie. Ça peut être pour certains une technologie un peu obsolète, mais, ici, c’est vraiment notre marque de fabrique, on travaille uniquement avec des tubes. Travailler avec des transistors, c’était trop linéaire et on préférait vraiment avoir un son un peu plus chaud pour dynamiser nos amplis. De toute façon, c’est ce qu’on retrouve dans les amplis haut de gamme de n’importe quelle marque, en fait. On a fait vraiment beaucoup de développement. Je pense que notre premier ampli, on l’a conçu en un an de temps."

Des amplis compétitifs qui commencent à s'exporter

Les Invaders Amps sont-ils, en termes de prix, compétitifs par rapport aux produits similaires proposés par d’autres marques ? "Oui. On est vraiment compétitifs, sur tous les amplis qu’on propose. On est à peu près en dessous de 2000 euros pour un ampli de 50 watts quand on compare à d’autres marques, américaines, qui sont dans le même esprit, on est vraiment dans la bonne tape au niveau des prix.", répond François Deschamps.

Coté clientèle, les Invaders Amps commencent à s’exporter. "On est donc basés sur Huy. On couvre toute la Belgique. On touche des pays limitrophes comme l’Allemagne, la France, … Depuis cette année, on est aussi en Angleterre, du côté de Londres, avec un point de chute là-bas, et récemment à Los Angeles, San Francisco, en Californie. Là, on a un ampli qui est en démonstration dans les studios et qui fait le tour de la Californie. Je pense que c’est la clé du succès, d’aller là et de se faire connaître."

"Ici, pour l’instant, c’est assez calme, forcément, comme pour tout le monde. C’est dommage qu’on ne puisse recevoir personne pour tester dans le showroom actuellement. Mais on s’adapte. On passe les amplis aux musiciens pour qu’ils les testent chez eux. Niveau ventes, on est à peu près sur quatre amplis par mois. On espère que ça va s’accélérer l’année prochaine."