Intradel entame sa collecte annuelle des sapins de Noël

Ce ramassage ne concerne évidemment que les sapins naturels et bruts. Jean-Jacques De Paoli, le porte-parole de l’intercommunale : "Toute décoration doit être enlevée. Les pieds aussi éventuellement, s’il y a un pied en plastique. Si c’est un pied en bois, ma foi, il peut rester. Donc il suffit de le sortir le jour de la collecte qui est indiqué sur le calendrier de collecte et il sera enlevé."

Les sapins ainsi ramassés par Intradel seront amenés dans son biocentre de Grâce-Hollogne. "Ils sont traités avec l’ensemble des déchets verts qui sont traités sur le site.", explique Jean-Jacques De Paoli, "Il faut savoir qu’on traite 70.000 tonnes de déchets verts sur une année et que les sapins ne représentent pas grand-chose, 2 à 3%, de l’apport général. Le service qui est rendu principalement aux citoyens, c’est de venir chercher le sapin chez eux et de l’intégrer dans une filière de recyclage verte. Ces sapins, comme les autres déchets verts, sont traités ici et deviennent soit du compost, de l’amendement agricole, amendement qui est utilisé sur les champs voisins. Ça devient aussi du BRF, ce sont ces petites plaquettes de bois qu’on met dans les jardins au-dessus de la terre pour maintenir l’humidité. Et, en fonction de la taille de certains déchets verts, ça devient du matériau pour de la biomasse, donc pour des chaudières à biomasse, qui permettent de chauffer des administrations publiques ou des homes pour personnes âgées."