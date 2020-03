Intradel demande d'emballer ses déchets à placer dans le conteneur noir

Avec la crise du coronavirus, l’intercommunale liégeoise de gestion des déchets, Intradel, demande au public de ne plus déposer ses déchets directement dans les conteneurs, mais de les emballer dans un sachet plastique. C’est une mesure qui vise à protéger les éboueurs.

" Le déversement du conteneur dans la benne est un peu plus risqué s’il y a un coup de vent. Ça fait partie de nos nouvelles consignes pendant cette période particulière : on demande que les conteneurs soient doublés d’un sac plastique fermé à l’intérieur du conteneur, pour éviter la volatilité des déchets. On pense particulièrement aux mouchoirs usagers qui traditionnellement vont dans le conteneur vert des organiques. Ici on demande qu’ils aillent dans le conteneur noir, donc à destination de l’incinérateur, et qu’ils soient emballés dans un sac plastique fermé à déposer dans le conteneur noir ", explique Jean-Jacques de Paoli, porte-parole d’Intradel.