Intempéries : la province de Liège en alerte rouge, Spa privée d’électricité

L’Institut royal météorologique (IRM) place la province de Liège en code rouge, soit le niveau le plus élevé sur une échelle de 4, en prévision des précipitations abondantes attendues au cours des prochaines 24 heures sur au moins un quart de la province, a indiqué mercredi le responsable des prévisions météorologiques à l’IRM David Dehenauw. " Des dégâts répandus dus à l’eau touchent déjà la province et nous prévoyons encore des précipitations abondantes aggravant les problèmes. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes. " La pluie bat depuis la nuit de mardi à mercredi dans la région et ne risque pas de cesser dans les prochaines heures. De nombreux dégâts sont déjà à constater, plusieurs cours d’eau débordent de leur lit et la phase d’alerte de crue est déclarée dans le nord-est de la province le long de la Vesdre et de ses affluents. La Calamine et Gemmenich sont en phase de pré-alerte de crue ce matin.