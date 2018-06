Intempéries: l'heure est au nettoyage en région liégeoise

Après une journée de cauchemar, vendredi, pour les habitants d'une vingtaine de communes, le calme est revenu.

Les eaux se sont retirées un peu partout.

La phase provinciale d'urgence a été levée peu après 6H samedi.

Fin de l'alerte mais place au nettoyage car les inondations ont laissé des traces.

A Blegny, le ruisseau la Julienne est sorti de son lit et s'est transformé en torrent inondant le quartier du mousset en contrebas. Chemin de la Julienne, par exemple, Joyce a vu monter l'eau de 20 à 30 centimètres dans sa maison: "oui j'ai eu peur, les enfants se sont réfugiés à l'étage et nous on a tenté de sauver ce qu'on pouvait au rez de chaussée. Les garde-robes, les vêtements, les machines, tout est abimé. On a réussi à sauver le frigo en le surélevant. Ma voiture a été emportée par l'eau quelques mètres plus bas aussi.."

Appel aux bénévoles

La commune a utilisé son site internet pour lancer un appel aux bénévoles afin d'aider les sinistrés. Ariane et quelques dizaines d'autres personnes étaient ainsi à pied d'oeuvre dès 8H30. "Ici, on aide une dame dont le garage qui sert d'entrepôt à son petit magasin était complètement inondé. L'eau est partie mais on doit tout sortir, tout laver puis racler la boue et trier pour remettre en place. Ici c'est le magasin mais en face c'est leur maison et là l'eau est passée au dessus du muret. On m'a parlé d'1m80 de haut et c'est semble t il la 18 ème fois que ça leur arrive".

Un peu plus loin, Marc, bénévole également dégage les avaloirs: "on donne un peu de son temps c'est naturel, on nettoie les maisons , on aide les gens à remettre de l'ordre dans leur jardin, on déblaye les détritus qui jonchent les routes et les rigoles". Un geste fort apprécié par les sinistrés qui croulent sous le travail de nettoyage.

Beyne: le bassin d'orage a résisté

A Beyne Heusay, pas mal de dégâts également provoqués par le ruisseau qui a débordé aussi à Moulin sous Fléron . La route descendant de Fléron et Beyne vers la cuvette s'est aussi transformée en torrent. " Depuis plus de 22 ans comme bourgmestre et échevin je n'ai jamais connu cela", explique Serge Cappa, le bourgmestre de Beyne Heusay. Et cela aurait pu être pire. En effet , le bassin d'orage a joué son rôle pour retenir les eaux de la colline de Beyne. Il était quasi rempli. Par contre, les eaux venant de l'autre colline et du ruisseau ont dévalé la rue faisant sauter tarmac et taques d'égoût. Ce matin , là ,comme ailleurs, les ouvriers communaux étaient au travail pour nettoyer et rétablir au plus vite la circulation.

Un peu partout, l'eau a laissé place à la boue qui mettra des jours avant d'être complètement nettoyée. Des travaux de réparation de chaussées devront aussi être effectués du côté de Trooz notamment . Pour la plupart des sinistrés, reste égalmeent à remplir les dossiers pour solliciter les assurances dès lundi.