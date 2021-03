Insulte au conseil communal de Verviers : l'échevin Loffet demande des excuses

Le "connard" lâché par le conseiller Ben Achour au conseil communal de Verviers reste en travers de la gorge de l’échevin ex-socialiste Alexandre Loffet. Il vient d’écrire au président de l’Union Socialiste Communale pour demander des excuses.

"Cher Pierre, […] ton chef de groupe au Conseil communal de Verviers, par ailleurs député, m’a traité de " connard " en pleine séance du Conseil […] Je m’en étonne d’autant plus que l’intéressé a fait un véritable esclandre lorsque des propos similaires ont été attribués […] à Freddy Breuwer […]

Est-ce à cela qu’on doit s’attendre pendant les 3 prochaines années de la part de votre candidat Bourgmestre qui ne se remet nullement en question ? Le débat peut être virulent, passionné (ce qui n’était même pas le cas) mais le recours à l’insulte immédiate dans l’exercice de son mandat de Conseiller communal n’a rien à voir avec une insulte au volant. Cela témoigne d’un irrespect et d’une incapacité à garder son sang-froid qui inquiète sur sa capacité à exercer la fonction.

Je n’attends aucune sincérité de sa part mais je demande des excuses publiques de l’USC de Verviers au nom des valeurs défendues par le PS […]"

Nous avons contacté le président socialiste verviétois Pierre Demolin qui nous a fait une réponse en trois points. Pierre Demolin estime qu’on perd de vue l’essentiel : la gestion de la chose publique. Ensuite, c’est le problème de ces réunions en vidéoconférence où on est chez soi et on ne se rend pas toujours compte qu’on est vu et entendu. Certains laissent parfois voir ou entendre des gestes, mots, sons parfaitement normaux dans un cadre familial, mais absolument inconvenants dans une réunion. Le PS nous a-t-il assuré ne s’excusera pas pour des propos tenus par un individu, fût-il le chef des socialistes au conseil communal.

Rappelons que Malik Ben Achour nous avait expliqué avoir bien proféré le gros mot, mais sans vouloir l’adresser à l’échevin Loffet qui n’aurait pas dû l’entendre, même si c’est de lui qu’il parlait. Malik Ben Achour était "agacé" et s’était emporté "comme un automobiliste derrière son volant"… en n’éteignant pas son micro assez vite. L’épisode reste exemplaire de l’état des relations entre les politiciens communaux verviétois.