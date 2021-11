"Inside Magritte" : une exposition virtuelle immersive au musée La Boverie à Liège

A travers la technologie immersive, le musée de la Boverie, en collaboration avec l’agence Tempora, spécialisée dans la conception d’expositions, plonge de manière active et ludique dans l’univers de Magritte. Cette exposition, intitulée "Inside Magritte", propose d’observer des projections à 360 degrés de 160 œuvres du maître belge du surréalisme. Celles-ci ont été sélectionnées de manière à donner un aperçu de son œuvre, selon huit thématiques illustrant son parcours.

"Cette exposition numérique immersive débute par une introduction dans laquelle on peut découvrir des originaux de la ville de Liège qui ne sont pas souvent exposés ainsi qu’une grande ligne du temps explicative", précise François Henrard, directeur des projets chez Tempora. "L’exposition montre l’évolution picturale de Magritte. On voit ainsi la continuité et parfois la rupture qui caractérise son œuvre".