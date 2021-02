Inquiets les étudiants en tourisme ? Pas vraiment

La section tourisme de la Haute Ecole Charlemagne, à Liège, organisait hier un jobday virtuel. Une rencontre entre les étudiants et des professionnels du tourisme, via des téléconférences. Des étudiants qui dans quelques mois pour certains se retrouveront sur le marché de l’emploi dans un secteur fortement impacté par la crise du Covid. Alors comment voient-ils leur avenir dans le secteur ?

Des témoignages, des questions aux professionnels du tourisme, des candidatures pour des stages voire un emploi, c’était l’objectif de ce jobday. Mais au-delà de cela, il a aussi amené un vent d’optimisme aux étudiants du secteur. "C’est un peu flou mais on se donne de la positivité entre nous et on peut voir que les professionnels du tourisme continuent à travailler malgré cette crise, donc même s’ils sont en télétravail, même si c’est difficile, ils sont toujours là et ils tiennent le coup, donc ça nous donne l’envie de tenir le coup, nous, dans nos études", explique Virginie Tribolet. "J’imagine quand même mon avenir sans conditions, parce que ce n’est pas parce qu’il y a une pandémie actuellement que j’ai envie d’arrêter et de penser à autre chose. Je m’imagine toujours pouvoir voyager et faire ce que j’aime", confirme Cédric Bielen. "Je me dis ‘oufti’, ça ne va pas être facile en sortant cette année. C’est très compliqué de dire dès à présent ce que ça va devenir mais il y aura toujours des opportunités, ça c’est certain", renchérit Hugo Vandercammen.

Pour ces étudiants, la crainte la plus immédiate n’est pas un emploi, mais plutôt de ne pas décrocher un stage : "Surtout dans le tourisme parce que le tourisme reste un secteur à l’arrêt. Moi aussi je dois effectuer un stage cette année et pour le moment je n’ai que des réponses négatives à cause du covid", s’alarme Cédric Bielen.

Et celui-ci de lancer un appel aux professionnels du tourisme susceptibles d’accueillir des stagiaires car surtout en dernière année, un stage est parfois la clé d’un emploi ultérieur.