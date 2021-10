Inondé, le Palais des Congrès de Liège va fermer ses portes environ un an

A Liège, dimanche soir, le Palais des Congrès va fermer ses portes pour une durée approximative d'un an ! On ne s'en rend pas compte lorsqu'on le voit de l'extérieur, mais le bâtiment a été fortement endommagé lors des inondations de la mi-juillet. Et les dégâts sont considérables.

Les caves où se trouvait la chaufferie ont été noyées. Inondées aussi toutes les salles de réunion du niveau moins 1, face à la Meuse. "Nous avons eu dans ces salles-ci approximativement 50 centimètres d'eau", précise Philippe Bernimolin, directeur du Palais des Congrès, "ce qui veut dire que les moquettes, les murs, les portes, les parois, les placages bois, tout cela est fichu ! Dans les caves, où se trouvent les locaux techniques, nous avons eu 2,5 mètres d'eau. Ce qui signifie qu'à l'heure actuelle et pour un bon moment, nous n'avons plus de ventilation ni de chauffage dans l'ensemble du Palais des Congrès."

Dans de telles conditions, plus moyen d'organiser des congrès, conférences, salons, spectacles. Il y en a pourtant environ 650 par an. "Nous avons déjà annulé tout jusque fin mars, soit environ 400 événements", poursuit Philippe Bernimolin. "C'est notamment le cas du Siep, le salon des études et professions, que nous avions récupéré suite à la démolition des halles des foires. Ce qui est encore plus problématique, c'est qu'on a dû annuler des congrès internationaux d'envergure. Or c'est est un long combat à mener pour parvenir à les attirer car il y a beaucoup de villes candidates."

Au Palais des Congrès, les dégâts occasionnés par les inondations vont se chiffrer en millions d'euros, sans parler du manque à gagner.