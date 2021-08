Inondations : "Verviers, Cité perdue", un livre photos pour ne pas oublier

La nuit du 14 au 15 juillet, une nuit d’horreur pour de nombreux Verviétois comme d’ailleurs pour tous les habitants de la Vallée de la Vesdre. De Préjavais jusqu’Ensival en passant par le centre-ville, l’eau a tout emporté sur son passage. Une vague, deux vagues, l’enquête le dira.

Les mots sont souvent insuffisants pour décrire ce qui s’est passé il y a un mois.

Claire Marquet l’a bien compris. Cette Spadoise, patronne d’Imprim’Express à Verviers, a reçu très vite une photo de sa sœur qui habite Renoupré, juste en bord de Vesdre. Le lendemain, en tentant d’approcher de son magasin, elle a aussi découvert l’ampleur du désastre. Dans son magasin, beaucoup des commandes notamment pour les restaurants qui venaient à peine de rouvrir étaient en cours : menus, sets de tables, carte, etc.

"J’ai alors eu l’idée de rassembler des photos, de structurer des témoignages aussi. J’ai eu l’accord de photographes et des personnes qui avaient posté des clichés sur les réseaux sociaux. Et ça a donné "Verviers, cité perdue". Des instantanés d’une nuit dans l’enfer et de la désolation du petit matin, il y en a des dizaines. Le tout est rassemblé dans un ouvrage d’une soixantaine de pages. "Nous en avons tiré 1000 exemplaires, ils sont tous partis", explique Claire Marquet qui va donc rééditer ce livret à nouveau disponible chez Imprim’Express dès le 20 août.