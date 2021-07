Inondations : une plateforme pour mettre en relation ceux qui ont besoin et ceux qui offrent de l’aide

C’est une adresse Internet qui peut s’avérer très utile en ce moment : aide-inondations.be. C’est une plateforme qui vient d’être créée pour mettre en relation des sinistrés qui ont des besoins et des personnes pouvant les aider. Son fonctionnement est très simple.

" C’est une plateforme qui peut faire une correspondance entre l’offre et la demande. Ça se passe d’une façon très simple. Il y a deux boutons : " j’ai besoin d’aide " ou " je propose de l’aide ". Si j’ai besoin d’aide, je peux indiquer où je me trouve, mes coordonnées et de quoi j’ai besoin. Si je propose de l’aide je peux indiquer simplement quel type d’aide je peux fournir, ajouter une photo si c’est un bien matériel, et ajouter une information de contact. Il faut savoir aussi qu’on est en contact pour débloquer un flux SMS afin que les gens sur place qui n’ont pas de connectivité Internet puissent enregistrer un besoin via SMS ", détaille Benoît Hossay, le concepteur du site.

Cette plateforme indique également les besoins qui ont été rencontrés et ne nécessitent donc plus de contact. " C’est une démarche importante du processus et pour nous, c’est la plus gratifiante ", ajoute-t-il encore.