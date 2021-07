Inondations: une octogénaire évacuée sur une bouée à Angleur

A Liège, le niveau de l'Ourthe monte à vue d’œil ce jeudi matin. La rivière a notamment débordé à Angleur, près du centre commercial Belle-Ile.

Les habitants quittent leur maison par leurs propres moyens. Comme cette dame de 86 ans, évacuée sur une bouée par des voisins. "L'eau est arrivée petit à petit dans les caves, elle a monté jusqu'au plafond, elle a débordé" témoigne l’octogénaire. "Tout le rez-de-chaussée est sous eau. J'étais à l'étage, on m'a sortie. J'ai 86 ans, et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tout est sous eau. C'est mon fils et un voisin qui m'ont aidée. Tout le monde a été super gentil. Je ne saurais que les remercier".

