Inondations: toutes les rues sinistrées en province de Liège de nouveau raccordées à l'électricité, selon RESA

379 cabines électriques de RESA avaient été mises hors tension, privant approximativement 41.500 foyers d’électricité. Après 22 jours de mobilisation, l’ensemble des rues sinistrées par les inondations sont raccordées à l’électricité. "Aujourd’hui, nous avons rétabli l’alimentation en électricité dans 100% des rues sinistrées accessibles et nous entamons un second passage pour réaliser des interventions, maison par maison, afin de finaliser le rétablissement du courant au sein des derniers foyers dont les habitants étaient absents lors du premier passage de nos équipes", se réjouit Gil Simon, Directeur général. ►►► À lire aussi : La réparation du réseau d’électricité d’ORES en province de Liège est presque terminée Plusieurs foyers n’ont cependant pas encore récupéré le courant Plusieurs habitations n’ont néanmoins pas encore relancé leur installation, parce qu’elles étaient absentes lors du passage des équipes de RESA ou parce que leur installation électrique intérieure nécessite une remise en conformité plus profonde. Six équipes mobiles se rendront à nouveau dans les différentes communes sinistrées pour procéder à la réouverture des compteurs ou au remplacement des compteurs endommagés dans les habitations qui n’avaient pas pu être visitées lors de leur premier passage. Jeudi et vendredi, les agents seront présents à : Angleur : rue des écoles

Chaudfontaine : Esplanade Casino

Chênée : Avenue Borguet

Esneux : Avenue Laboulle Tilff

Pepinster : Rue Hubert Halet

Trooz : Rue de l’église "Nous invitons tous les citoyens qui n’auraient pas pris rendez-vous et dont l’alimentation n’a pas encore été rétablie à venir à notre rencontre, sur place, et nous intégrerons leur habitation dans notre planning du jour", ajoute Gil Simon. En cas d’absence, il est demandé aux citoyens d’afficher leurs coordonnées téléphoniques à leur porte ou à se coordonner avec un voisin. Concernant les communes d’Aywaille, Comblain, Olne et Sprimont, des équipes effectuent également des interventions dans les quelques habitations encore sans courant. Les habitants de ces communes n’ayant pas encore pris rendez-vous sont invités à se mettre en contact avec RESA.