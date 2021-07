Inondations: situation critique à Pepinster, des maisons se sont effondrées, des bateaux à moteur vont être envoyés

Une dizaine de maisons se sont effondrées sous l’intensité du courant à Pepinster. Les habitations se situaient au confluent de la Hoegne et de la Vesdre. La montée des eaux et la puissance du courant ont fini par les faire céder. Les secours sont en action, on ne sait pas encore s’il y a des victimes à déplorer.

"Malheureusement la Vesdre et la Hoegne sont montées à ce point. Plusieurs maisons se sont effondrées. On travaille à aller rechercher les rescapés", explique le bourgmestre Philippe Godin. Aux dernières nouvelles, des personnes étaient présentes dans les habitations, n’avaient pas encore pu être évacuées. "Pour l’instant, je n’ai pas d’informations me disant qu’il y a des victimes mais je suis dans l'attente de nouvelles des secours", poursuit-il.

La zone difficilement accessible

L’accès à la zone est particulièrement compliqué. Les barques des pompiers ne suffisent pas explique le bourgmestre. "Nous acheminons des bateaux à moteur vers Pepinster tant le courant est fort". Une intervention en hélicoptère est tout bonnement impossible : le plafond de vol est trop bas.

Les routes d'accès vers Pepinster sont presque toutes impraticables. Une cellule de crise s'est installée à la zone de police Vesdre.