Inondations : sinistré et pas assuré ? Le délai pour être indemnisé par la Région wallonne est prolongé !

L'avocat verviétois Stéphane Van Nuffel explique : "Sur la commune de Dolhain, j’ai un client notamment, qui est locataire et qui n’est pas assuré. Il a perdu tout ce qui composait son appartement : téléviseur, salle à manger, sa chambre à coucher, son salon, etc. Il n’a plus rien. Tout à été dévasté. Le fond des calamités intervient au niveau de la Région wallonne et un délai initial avait été fixé au 30 novembre 2021. Il est aujourd’hui prolongé jusqu’au 18 avril 2022".

Un appartement ravagé par une inondation est une très mauvaise surprise. Et se rendre compte, après la catastrophe, qu'on n'en avait pas assuré le contenu n'est pas rare. Il existe une solution : le Fonds des calamités . Il intervient pour les particuliers non-assurés. Et le délai pour y introduire un dossier a été prolongé.

"Il existe des formulaires à télécharger sur le site", rappelle cet avocat. "On peut donc le faire individuellement en remplissant toute une série de critères. Le premier critère qui avait été fixé au départ était une situation d’indigence. Aujourd’hui, tout qui n’est pas assuré peut introduire un dossier au fond des calamités, à titre privé. On va directement sur le site. Vous avez des documents à fournir et ils sont très bien documentés, donc c’est facile d’accès. Et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir un numéro d’inscription ainsi qu’un accusé de réception. Et le dossier sera géré de manière administrative".

Pour rappel, le délai pour introduire un dossier "inondations" individuel auprès du Fonds des calamités est le 18 avril 2022. Il suffit de remplir un formulaire en ligne.