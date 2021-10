Inondations : restaurer les photos abîmées pour reconstruire les souvenirs des sinistrés

C’est en découvrant l’ampleur des dégâts et une interview à la télévision que Geoffrey Hantson, de Happiness Brussels, a eu l’idée d’une grande opération "restauration de photos".

"La dame que l’on voyait disait, ma maison est partie, mes meubles aussi mais cela, on peut reconstruire, racheter mais le plus dur, c’est la disparition de mes souvenirs, mes photos". Il s’est adressé à une psychologue, Lotte Smets, qui lui a expliqué que les gens avaient peur de l’oubli, qu’une photo, c’est un moyen de se raccrocher au passé, de se sentir plus en sécurité : "Les photos déclenchent des souvenirs dans le cerveau et ça leur donne une valeur émotionnelle. Et en cas de perte de celles-ci, cette valeur émotionnelle est encore plus grande. Elles jouent donc un rôle crucial", explique la psychologue clinicienne.

La société est allée sur place à Pepinster : "On a vu quelques personnes et on leur a demandé une photo à restaurer et l’histoire de cette photo".