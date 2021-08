Inondations : manque de locaux et de moyens… L’appel à l’aide des bénévoles des centres de dons

© Olivier rigaux, responsable bénévole du centre de dons de la caserne Fonck

A Liège, par exemple, la caserne Fonck est une salle de spectacle qui a été transformée en centre de dons. C’est là que ceux qui ont souvent tout perdu, s’approvisionnent en matelas, vêtements, jouets ou produits d’entretien. Mais Olivier Rigaux, le responsable bénévole du centre de dons s’est résolu à fermer ses portes ce samedi 7 à 18 heures : "Je dois rendre les clés pour le 15 août et il nous restera une semaine pour que le bâtiment soit vide. On cherche des solutions à l’heure actuelle pour trouver un autre dépôt où on peut stocker tous les dons des sinistrés. Ici, on a presque 2000 mètres carrés. Il faut un local où les sinistrés peuvent venir chercher ce dont ils ont besoin mais en parallèle, on a aussi des équipes qui vont sur le terrain apporter différents dons comme des matelas… Et actuellement ce sont les bénévoles qui paient de leur poche. Certains en sont à 350 euros de carburant. Donc, on fait aussi un appel à des dons."