Inondations: les opérations de déblaiement ont débuté en province de Liège

Suite aux inondations qui ont touché la Belgique du 13 au 16 juillet, on dénombre pour le moment 36 morts. Mais le décompte macabre risque encore d'évoluer car on est toujours sans nouvelles de nombreuses personnes: au moins 30, peut-être beaucoup plus.

Il faut évacuer ce que l’eau a détruit. Tout doit disparaitre: "Je ne trie rien" témoigne cette habitante. "Psychologiquement, personnellement, je ne pourrais pas. Même si je peux nettoyer à l'eau de javel, au dettol, psychologiquement, ça vient des égouts, je ne saurais pas". "J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent pour acheter mes meubles. Maintenant, je n'ai plus rien du tout". "Tout ce qu'il y a ici sur le trottoir, ça vient de chez nous. Derrière aussi. J'ai encore deux machines dans la cave, une machine à laver, un séchoir. On va tout sortir" témoignent deux autres sinistrés.

Les employés de la ville sillonnent les rues, pour aider les habitants à tout évacuer. Raphaël Digneffe, agent communal de la Ville de Liège: "Quand les camions sont pleins, on va les vider dans un dépôt ici un peu plus loin. Et on enchaine toute la journée".

Des zones de stockage provisoires pour entreposer les déchets

Tout est sens dessus dessous, et malgré tout, il va falloir trier un minimum. Gilles Foret, échevin de la propreté à Liège: "On enlève les bonbonnes de gaz, on enlève tout ce qui est électro-ménager, les peintures... pour qu'il y ait un minimum de tri". Problème: les quantités de déchets à traiter sont pour le moins inhabituelles. Et très vite, cela risque de coincer: "Le volume de déchets est titanesque. On n'arrive plus à acheminer aux incinérateurs et aux zones de pré-tri. Il va donc falloir créer, et c'est ce qu'on est en train de faire, des zones tampon pour collecter tous ces déchets avant de les réinjecter dans les filières de destruction". Des zones de stockage donc pour entreposer ces montagnes de déchets avant de pouvoir les incinérer.

Des solutions se dessinent comme la bretelle d’autoroute abandonnée, au nord de Liège, l’A601, ou encore le port autonome de Liège. En aval de Pepinster, la nationale a également été transformée en décharge provisoire.