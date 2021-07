Inondations: le niveau de l'eau redescend à Verviers

Dans le centre de Verviers, place du Martyr notamment, le niveau de l'eau est redescendu d'un bon mètre et demi depuis ce matin. Et ce midi, il continue de diminuer.

Là où l'eau s'est retirée, le spectacle est désolant: des carcasses de voitures sont renversées, des camionnettes ainsi que des conteneurs maritimes charriés par les eaux ont fini leur course sur la place et gisent au sol, des pavés sont également enlevés des chaussées et s'entassent ça et là.