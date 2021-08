Inondations : le gaz relancé sur une partie de Tilff ce mercredi

Depuis plus d’un mois, les agents de RESA, gaziers et électriciens, sillonnent les communes sinistrées en région liégeoise afin de rétablir l’énergie dans un maximum de foyers. Si la plupart d’entre eux ont récupéré l’électricité, les opérations s’avèrent plus laborieuses pour le gaz. Mais bonne nouvelle pour les habitants de Tilff : 150 habitations pourront réutiliser leurs appareils au gaz naturel dès ce mercredi.

Les habitations concernées apparaissent dans la zone en vert sur la carte ci-dessous. Ces riverains peuvent dès à présent prendre contact avec RESA pour procéder à la réouverture de leur compteur. Une ligne spécifique a été mise en place et est accessible de 8h à 21h, 7j/7, au 04/225.81.06.