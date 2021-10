Inondations : le foyer de Fléron rétablit les loyers

A partir de quand un appartement est-il habitable ? A Fraipont, plusieurs locataires de logements sociaux inondés s’étonnent de devoir recommencer à payer leurs loyers alors que leur propriétaire n’a pas terminé les travaux de réhabilitation. La société le foyer de Fléron estime au contraire être dans son bon droit. Nous avons pu visiter plusieurs appartements sinistrés.

Chez Joséphine, tout est vide. L’électricité est revenue. Il y a un poêle à gaz et des bonbonnes payées par le propriétaire, mais aucune porte. C’est sa famille qui a nettoyé et repeint les caves. Le plâtre aux murs est neuf, mais seulement dans la cuisine, et le meuble-évier n’est pas encore remplacé.

Joséphine nous montre la lettre du foyer de Fléron : "la suspension de paiement de votre loyer suite aux inondations se termine. Nous vous invitons à reprendre le paiement". Joséphine s’étonne : elle estime que son logement n’est pas encore habitable. D’ailleurs elle vit pour l’instant chez ses enfants.

Louis, son voisin, s’est entièrement remeublé de dons. Chez lui, ça sent encore un peu l’eau croupie. Chez la maman de Mohamed, le vieux plâtre est encore aux murs et il n’y a pas de portes. Là non plus, meubles et éviers de cuisine ne sont pas remplacés et derrière, c’est humide.

Pour le gérant de la société d’habitations sociales, c’est un mauvais procès. Les portes doivent arriver fin novembre. Les éviers sont commandés, mais il y a pénurie. Et pour que les maisons sèchent, les locataires ne doivent pas placer de meubles contre les murs.

Le foyer fléronnais assure que ces appartements de la rue de la vallée à Fraipont sont salubres et conformes à la législation. La société de logements sociaux estime normal de réclamer de nouveau un loyer après l’avoir suspendu pendant deux mois.