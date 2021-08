Inondations : la fin des travaux sur le rail décalée au mois d'octobre

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, a publié ce lundi une carte actualisée des travaux toujours en cours sur les voies suite aux inondations. Alors que la première version de cette carte promettait un retour à la normale pour début septembre, les échéances ont été revues dans le mauvais sens pour les navetteurs.

La ligne Spa-Pepinster ne devrait en effet être rétablie que le 4 octobre, soit un mois après la rentrée scolaire. La ligne Verviers-Liège posera elle aussi problème pour les élèves, étudiants et travailleurs, car elle ne sera pleinement remise en service que le 15 septembre. C'est quinze jours plus tard qu'annoncé au lendemain des inondations.

Ces dates sont d'ailleurs encore susceptibles d'évoluer. "On savait que la remise en place du réseau prendrait du temps, explique Thibault Balthazar, attaché de presse d'Infrabel. Ces dates sont des objectifs, mais on est dépendant d'éléments externes, comme les débris qui jonchaient les voies. On a aussi dû refaire deux ponts. Tout cela prend du temps. Quoi qu'il en soit, on veut faire au plus vite".