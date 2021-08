Inondations: la démolition du camping de Méry a débuté le long de l'Ourthe

Chaque jour, Christian Vos assiste à la disparition progressive de son camping, celui où il a passé une bonne partie de sa vie. Depuis maintenant une semaine, pelleteuses et autres engins de démolition sont en action. Lui observe, le cœur lourd, mais les pieds sur terre: "Ça fait mal. On comprend très bien la réaction de Madame Iker puisque l'hydrocarbure est quand même rentré dans le sol, donc on peut comprendre, mais voilà".

Joëlle Ghys est beaucoup moins compréhensive. C'est l'une des rares à posséder une habitation encore debout. Elle souhaiterait pouvoir la rénover, mais la commune a décidé d'exproprier tout le monde. La zone est inondable et aucun permis d'urbanisme n'a jamais été délivré. La riveraine veut entamer un recours: "On ratiboise sans même prendre cas de notre peine. Moi je suis en deuil, j'ai perdu des animaux, d'autres personnes ont perdu des proches, et on ne fait cas de rien du tout. On est trois, quatre à vouloir rester. Malheureusement, c'est le pot de fer contre le pot de terre".

On essaye d'être compréhensif, on contourne certaines habitations, on reviendra après

L'entreprise de démolition, qui devrait mettre un mois pour tout enlever, comprend la tristesse des riverains et leur désarroi, et tente de leur donner un maximum de temps. Maxime Parisse, responsable du chantier de démolition: "Certains doivent attendre une expertise, discuter avec leur assureur, et à ce moment-là, on patiente, on contourne l'habitation, on reviendra par après. On essaye aussi d'être compréhensif, on laisse passer certaines maisons et on reviendra après".