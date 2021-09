Inondations : la Croix Rouge à la recherche de bénévoles pour distribuer les repas

La Croix-Rouge recherche des bénévoles. Il en faudrait 80 au total pour compléter les équipes de distribution de repas aux sinistrés des inondations.

Depuis les inondations meurtrières de la mi-juillet, la Croix-Rouge a travaillé en collaboration avec les militaires pour fournir quelque 12.000 repas quotidiens aux sinistrés sur 22 points de distribution à Angleur, Chênée Chaudfontaine, Trooz Pepinster, Verviers, Ensival, Theux, Esneux notamment.

Mais, dès le mois d’octobre, la Défense va progressivement se retirer, et la Croix-rouge a donc besoin de soutien. D’où cet appel au bénévolat car beaucoup de personnes n’ont pas encore la possibilité de cuisiner à domicile. Dans les quartiers les plus touchés, le gaz n’a pas encore été rétabli, d’autres doivent refaire les installations électriques et tout reconstruire et racheter.

"On constate une légère diminution avec les gens qui ont repris le travail mais cela reste un service indispensable à l’heure actuelle. Et puis l’hiver arrive, il faut absolument être présents car d’autres besoins vont apparaître. Nous sommes là sur le long terme en tout cas jusqu’en mars 2022", explique Nancy Ferroni, la porte-parole de la Croix-Rouge.

Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire comme bénévoles peuvent le faire sur le site de la Croix rouge ou en appelant le numéro d’appel gratuit 105.